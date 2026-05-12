Суд в США временно разрешил сбор глобальной пошлины Трампа в 10 процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ Апелляционный суд США временно разрешил администрации президента Дональда Трампа взимание глобальной торговой пошлины в 10%.

Ранее правозащитная организация Liberty Justice Center подала иск в Суд по международной торговле США из-за решения Трампа ввести 10-процентные тарифы для всех стран.

Глобальная 10-процентная пошлина стала реакцией на решение Верховного суда США, который ранее постановил, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях от 1977 года не позволяет Трампу устанавливать импортные пошлины, введенные им ранее.

ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Апелляционный суд США временно разрешил администрации президента Дональда Трампа взимание глобальной торговой пошлины в 10%, приостановив действие запрета нижестоящего суда, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Ранее администрация Трампа обжаловала решение Суда по международной торговле, который ранее заблокировал введение глобальных импортных пошлин в 10%. Белый дом пытается оспорить постановление суда, согласно которому президент превысил свои полномочия, установив торговые пошлины в обход конгресса.

"Суд удовлетворил требования о немедленной административной приостановке: действие решения и бессрочного запрета Суда по международной торговле по этим делам временно замораживается. Данная мера будет действовать до дальнейшего уведомления, пока суд изучает вопрос о приостановке исполнения решения на весь срок апелляционного процесса", - говорится в постановлении апелляционного суда.

У истцов, оспаривающих законность импортных пошлин Трампа, есть семь дней на подачу возражений, при этом, согласно документу, действие ранее наложенного судебного запрета на их применение фактически приостановлено до итогового решения апелляционной инстанции.

В марте правозащитная организация Liberty Justice Center подала иск в Суд по международной торговле США из-за решения Трампа ввести 10-процентные тарифы для всех стран на основании раздела 122 "Закона о торговле" 1974 года.

Данная мера вступила в силу 25 февраля и должна была продлиться 150 дней.

Глобальная 10-процентная пошлина стала реакцией на решение Верховного суда США, который ранее постановил, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях от 1977 года не позволяет Трампу устанавливать импортные пошлины, которые он ввел в 2025 году. Сам президент назвал это решение позором.