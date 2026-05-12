Суд в КЧР изъял имущество на миллионы рублей у экс-чиновника Бугаева

ПЯТИГОРСК, 12 мая – РИА Новости. Суд в Карачаево-Черкесии конфисковал имущество бывшего чиновника Дмитрия Бугаева на сумму 64,6 миллиона рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

"Черкесским городским судом рассмотрено гражданское дело о признании имущества, приобретенного бывшим чиновником КЧР Дмитрием Бугаевым, а также его близкими родственниками и руководителями коммерческих организаций, доходом, подлежащим конфискации в пользу государства. В доход государства обращены 22 объекта недвижимости и 3 автомобиля. Солидарно взыскано в доход Российской Федерации 64645868 рублей как эквивалент стоимости отчужденного имущества", — говорится в сообщении.

В декабре 2025 года прокуратура подала в суд иск о конфискации имущества бывшего чиновника правительства КЧР. По данным ведомства, с 2015 по 2025 год мужчина, будучи чиновником, приобрел объекты недвижимости и транспортные средства общей стоимостью более 310 миллионов рублей, оформив их на родственников и доверенных лиц. Документального подтверждения происхождения средств не оказалось.