17:55 12.05.2026 (обновлено: 17:56 12.05.2026)
Суд продлил арест экс-главы Минстроя Северной Осетии Моргоева до 11 июня

ПЯТИГОРСК, 12 мая – РИА Новости. Ленинский районный суд Владикавказа продлил до 11 июня арест экс-главы минстроя Северной Осетии Константина Моргоева по делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Ленинский районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу на месяц, до 11 июня 2026 года", – сказал собеседник агентства.
Дело в отношении чиновника расследуется по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Согласно данным с сайта правительства региона, Моргоев являлся министром строительства и архитектуры Северной Осетии с 2022 по 2023 год. В 2023 году был назначен на пост советника главы республики.
