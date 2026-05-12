14:23 12.05.2026
В Новосибирске осудили пьяного водителя, сбившего людей на остановке

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил 19-летнего Олега Попова к четырем годам принудительных работ за то, что он в пьяном виде сбил шестерых человек на остановке.
  • Попов, не имеющий водительских прав, управлял арендованным автомобилем и совершил наезд на пешеходов, находясь в состоянии опьянения.
  • Трое пострадавших получили тяжкий вред здоровью, включая ребенка.
НОВОСИБИРСК, 12 мая – РИА Новости. Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к четырем годам исправительных работ 19-летнего Олега Попова, который в пьяном виде сбил на арендованном автомобиле шестерых человек на остановке, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Вечером 9 октября 2025 года водитель Volkswagen Polo, по данным ГУМВД, при перестроении из крайнего левого ряда в средний молодой человек не справился с управлением, наехал на ограждение, после чего сбил стоявших на остановке пешеходов. В аварии пострадали шесть человек. По версии следствия, молодой человек, не имеющий водительских прав, находясь в состоянии опьянения, управлял арендованным на чужой аккаунт автомобилем.
"Ему назначено наказание в виде четырех лет принудительных работ с удержанием 15% из заработной платы осужденного в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года шесть месяцев", - говорится в сообщении.
Суд признал молодого человека виновным по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, либо лицом, не имеющим права управления транспортными средствами).
В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что из шести пострадавших в ДТП троим был причинен тяжкий вред здоровью, в том числе ребенку. Попов в ходе судебного заседания вину признал, в содеянном раскаялся и принес извинения потерпевшим, сообщили в пресс-службе судов.
