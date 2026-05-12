В Новосибирске осудили пьяного водителя, сбившего людей на остановке

НОВОСИБИРСК, 12 мая – РИА Новости. Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к четырем годам исправительных работ 19-летнего Олега Попова, который в пьяном виде сбил на арендованном автомобиле шестерых человек на остановке, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

"Ему назначено наказание в виде четырех лет принудительных работ с удержанием 15% из заработной платы осужденного в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года шесть месяцев", - говорится в сообщении.