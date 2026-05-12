На Кубани похитивший миллионы рублей директор депозитария получил срок

СОЧИ, 12 мая - РИА Новости. Директор депозитария в Сочи Алексей Лазарев получил 10 лет колонии за кражу у клиентов более 220 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как установил суд, Лазарев, имея доступ к ячейкам, "похитил хранящиеся в них денежные средства клиентов на общую сумму более 220 миллионов рублей".