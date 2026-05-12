На Кубани похитивший миллионы рублей директор депозитария получил срок

СОЧИ, 12 мая - РИА Новости. Директор депозитария в Сочи Алексей Лазарев получил 10 лет колонии за кражу у клиентов более 220 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
"В Сочи оглашен приговор директору депозитария, похищавшему деньги клиентов. Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права заниматься финансовой деятельностью", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Как установил суд, Лазарев, имея доступ к ячейкам, "похитил хранящиеся в них денежные средства клиентов на общую сумму более 220 миллионов рублей".
