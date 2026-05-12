Суд на Украине арестовал недвижимость по делу, в котором фигурирует Ермак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал недвижимость в городе Козин под Киевом, фигурирующую в деле об отмывании средств, к которому причастен экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
- Политолог Юрий Светов считает, что настоящие последствия для Ермака могут наступить только в случае вмешательства в это дело ЕС или США.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал недвижимость в городе Козин под Киевом, фигурирующую в деле об отмывании средств, к которому причастен экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
"Эта коррупционная схема предусматривает участие и людей из Евросоюза или из Штатов. Крутятся огромные деньги, и в этом участвуют серьезные люди. И если продолжать расследование по делу Ермака, могут всплыть имена самых разных фигур", - сказал Светов интернет-порталу NEWS.ru.
В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. По информации украинских СМИ, речь идет об Андрее Ермаке, который ранее возглавлял офис Зеленского.