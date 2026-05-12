08:43 12.05.2026 (обновлено: 12:07 12.05.2026)
Суд на Украине арестовал недвижимость по делу, в котором фигурирует Ермак

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАндрей Ермак
Андрей Ермак . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал недвижимость в городе Козин под Киевом, фигурирующую в деле об отмывании средств, к которому причастен экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
  • Политолог Юрий Светов считает, что настоящие последствия для Ермака могут наступить только в случае вмешательства в это дело ЕС или США.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал недвижимость в городе Козин под Киевом, фигурирующую в деле об отмывании средств, к которому причастен экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
"В ходе расследования ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ и наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии" (так называется дело, в котором фигурирует Ермак - ред.) в Козине под Киевом", - говорится в видео, опубликованном в YouTube-канале НАБУ.
По мнению политолога Юрия Светова, настоящие последствия для Ермака могут наступить только в случае вмешательства в это дело ЕС или США.
"Эта коррупционная схема предусматривает участие и людей из Евросоюза или из Штатов. Крутятся огромные деньги, и в этом участвуют серьезные люди. И если продолжать расследование по делу Ермака, могут всплыть имена самых разных фигур", - сказал Светов интернет-порталу NEWS.ru.
В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. По информации украинских СМИ, речь идет об Андрее Ермаке, который ранее возглавлял офис Зеленского.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Ермак отказался комментировать предъявленные обвинения
Вчера, 22:39
 
В миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Дело Миндича
 
 
