Суд на Украине арестовал недвижимость по делу, в котором фигурирует Ермак

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал недвижимость в городе Козин под Киевом, фигурирующую в деле об отмывании средств, к которому причастен экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"Эта коррупционная схема предусматривает участие и людей из Евросоюза или из Штатов. Крутятся огромные деньги, и в этом участвуют серьезные люди. И если продолжать расследование по делу Ермака, могут всплыть имена самых разных фигур", - сказал Светов интернет-порталу NEWS.ru.