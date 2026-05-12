МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объединил всю страну от его сторонников до противников, все хотят его отставки, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов.

"Премьер-министр Кир Стармер совершил "чудо", он объединил страну от сторонников до оппонентов, все искренне желают одного - отставки. Уйти сейчас - значит, оставить после себя загадку: "Кем же на самом деле был сэр Кир?". Остаться — стать ответом, который никому не понравится", - сказал парламентарий.