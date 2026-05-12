В Совфеде рассказали, как Стармер объединил Британию - РИА Новости, 12.05.2026
10:40 12.05.2026
В Совфеде рассказали, как Стармер объединил Британию

Сенатор Перминов: желание убрать Стармера с поста премьера объединило Британию

Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер
Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Британии Кир Стармер объединил страну — все хотят его отставки, заявил сенатор Сергей Перминов.
  • По мнению Перминова, у Стармера еще есть шанс на успех, если он вовремя покинет пост.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объединил всю страну от его сторонников до противников, все хотят его отставки, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов.
Ряд высокопоставленных членов кабмина Великобритании, включая главу МВД Шабану Махмуд, попросили Стармера рассмотреть вопрос о сроках его отставки, сообщила ранее газета Times со ссылкой на источники.
"Премьер-министр Кир Стармер совершил "чудо", он объединил страну от сторонников до оппонентов, все искренне желают одного - отставки. Уйти сейчас - значит, оставить после себя загадку: "Кем же на самом деле был сэр Кир?". Остаться — стать ответом, который никому не понравится", - сказал парламентарий.
Сенатор отметил, что никому не понравились невыполненные обещания Стармера, частая смена позиций по ключевым вопросам развития страны, странные заявления и действия в международных делах.
"Так повелось в британской политике: нет ничего более популярного, чем бывший премьер, который вовремя ушел. Так что у сэра Кира еще остается шанс на успех", - заключил Перминов.
