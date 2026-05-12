20:15 12.05.2026
Хегсет: США еще не потратили 400 миллионов долларов, выделенные Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США еще не потратили 400 миллионов долларов, выделенных на закупку оружия для Украины в 2026 году.
  • Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что будет работать с Европейским командованием, чтобы средства были потрачены надлежащим образом и в соответствии с планом.
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. США все еще не потратили 400 миллионов долларов, выделенных американским конгрессом на закупку оружия Украине в 2026 году, признал шеф Пентагона Пит Хегсет.
В ходе слушаний в сенате США Хегсету задали вопрос, когда американское военное ведомство предоставит законодателям план расходования указанных средств, заложенных в действующем бюджете Пентагона.
"Из офиса министра обороны было выделено 400 миллионов (долларов) на укрепление европейского потенциала. Мы будем работать с Европейским командованием с целью убедиться, что они потратят эти средства надлежащим образом и в соответствии с планом", - ответил Хегсет.
Он также прокомментировал продажи американского оружия НАТО по программе PURL для последующей передачи Киеву, заявив, что поставки вооружений продолжаются при поступлении денег от союзников Вашингтона.
В апреле председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявлял, что не получал от Пентагона план распределения 400 миллионов долларов на оружие для Украины.
Президент США Дональд Трамп утверждал, что Штаты перестали передавать Украине военную помощь напрямую, а продают оружие НАТО, которое страны альянса отправляют Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. С начала года делегации России и Украины при участии СШАпровели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
