МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Национальная разведка США проведет расследование в отношении более чем 120 биолабораторий, находящихся за границей, в том числе на Украине, пишет газета New York Post.
"(Сотрудники ведомства - ред.) установят, где находятся эти лаборатории, какие патогены в них хранятся и какие именно "исследования" там проводятся", - приводит газета текст заявления главы нацразведки США Тулси Габбард.
Сотрудники офиса директора национальной разведки США сообщили, что более 40 биолабораторий, в отношении которых ведется расследование, находятся на Украине.
В заявлении Габбард также сказано о том, что, несмотря на очевидную опасность такой деятельности, представители администрации экс-президента США Джозефа Байдена "лгали американскому народу о существовании этих финансируемых и обеспечиваемых США биолабораторий и угрожали тем, кто пытался рассказать правду".
Также Габбард отметила, что целью проводимого ее ведомством расследования является положить конец опасным исследованиям, угрожающим благополучию всего мира.