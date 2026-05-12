СК установит обстоятельства осквернения надгробий советских солдат в Вене

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство России в Австрии сообщило об осквернении воинского захоронения на Центральном кладбище Вены: повреждены надгробия советских солдат.
- Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства осквернения и дать правовую оценку действиям причастных лиц.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства осквернения надгробия советских солдат на Центральном кладбище Вены, сообщило ведомство.
Ранее в полиции Вены заявили РИА Новости, что в ночь на 9 мая на памятник советским воинам-освободителям на Шварценбергплац были нанесены граффити, их немедленно убрали, идет расследование в отношении неизвестных лиц.
Памятник солдатам Красной армии, павшим при освобождении Австрии от нацизма, был открыт в центре австрийской столицы, на Шварценбергплац, в августе 1945 года.