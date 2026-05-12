15:40 12.05.2026
СК установит обстоятельства осквернения надгробий советских солдат в Вене

Оскверненное советское воинское захоронение на Центральном кладбище Вены
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в Австрии сообщило об осквернении воинского захоронения на Центральном кладбище Вены: повреждены надгробия советских солдат.
  • Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства осквернения и дать правовую оценку действиям причастных лиц.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства осквернения надгробия советских солдат на Центральном кладбище Вены, сообщило ведомство.
Посольство РФ в Австрии в пятницу сообщило об осквернении воинского захоронения на Центральном кладбище Вены: в результате действий вандалов были повреждены надгробия советских солдат, павших в боях за освобождение Австрии от нацизма.
"Глава ведомства поручил Главному следственному управлению СК России во взаимодействии с МИД России установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям лиц, причастных к противоправным действиям", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Ранее в полиции Вены заявили РИА Новости, что в ночь на 9 мая на памятник советским воинам-освободителям на Шварценбергплац были нанесены граффити, их немедленно убрали, идет расследование в отношении неизвестных лиц.
Памятник солдатам Красной армии, павшим при освобождении Австрии от нацизма, был открыт в центре австрийской столицы, на Шварценбергплац, в августе 1945 года.
В миреВенаРоссияАвстрияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
