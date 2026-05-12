Школы в Чебоксарах переведены на дистант из-за опасности атаки БПЛА

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Школы переведены на дистанционное обучение в Чебоксарах из-за опасности атаки БПЛА, сообщил глава города Станислав Трофимов.

Он отметил, что вторая смена сможет начать очное обучение, если будет объявлен официальный отбой угрозы атаки БПЛА.

"Родителям воспитанников детских садов также рекомендуем сегодня воздержаться от посещения детских садов и по возможности остаться дома", - сообщил глава Чебоксар.