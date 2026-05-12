Рейтинг@Mail.ru
Финансист рассказал, как повысить ставки по накопительному счету - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:36 12.05.2026
Финансист рассказал, как повысить ставки по накопительному счету

РИА Новости: выбор банка с акциями поможет повысить ставки накопительного счета

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прогрессивная шкала процентов по накопительному счету может помочь заработать больше.
  • Банки могут устанавливать повышенные ставки при выполнении определенных условий, например, при совершении покупок по привязанной карте или пополнении счета на фиксированную сумму.
  • Накопительный счет в связке с другими продуктами банка, такими как зарплатный проект, инвестиционный портфель или потребительский кредит, может привести к повышению ставки.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Накопительные счета с прогрессивной шкалой процентов и выбор банков, которые проводят акции с повышенными ставками, помогут заработать больше, рассказал РИА Новости директор по развитию финансовых продуктов в "Сравни" Магомед Гамзаев.
"Прежде всего, выбирайте банки, которые предлагают прогрессивную шкалу процентов – например, повышенную ставку на остаток свыше определенной суммы или на ту часть средств, которая не снималась в течение месяца", – сказал он.
Знак процента в витрине - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Эксперт объяснил, почему накопительные счета обгоняют вклады
25 апреля, 03:18
Некоторые банки устанавливают разные ставки в зависимости от выполнения условий: например, если ежемесячно совершать определенное количество покупок по привязанной карте, не снимать деньги или пополнять счет на фиксированную сумму, ставка автоматически повышается, добавил эксперт.
Он также посоветовал рассмотреть банки, которые периодически проводят акции с повышенными ставками для новых клиентов на первые несколько месяцев – это позволяет получить дополнительный доход, а затем перевести средства в другой банк с аналогичным предложением.
"Еще один способ – использовать накопительный счет в связке с другими продуктами банка: порой финансовые организации повышают ставку клиентам, которые оформили у них зарплатный проект, инвестиционный портфель или потребительский кредит", – продолжил Гамзаев.
Наконец, эксперт посоветовал регулярно мониторить рынок и не бояться переводить средства в банк с более выгодными условиями – накопительный счет предполагает свободное распоряжение деньгами, поэтому смена банка не повлечет потери процентов, в отличие от досрочного закрытия вклада.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Экономист рассказала, когда накопительный счет выгоднее вклада
10 апреля, 02:33
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала