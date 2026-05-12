Финансист рассказал, как повысить ставки по накопительному счету

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Накопительные счета с прогрессивной шкалой процентов и выбор банков, которые проводят акции с повышенными ставками, помогут заработать больше, рассказал РИА Новости директор по развитию финансовых продуктов в "Сравни" Магомед Гамзаев.

"Прежде всего, выбирайте банки, которые предлагают прогрессивную шкалу процентов – например, повышенную ставку на остаток свыше определенной суммы или на ту часть средств, которая не снималась в течение месяца", – сказал он.

Некоторые банки устанавливают разные ставки в зависимости от выполнения условий: например, если ежемесячно совершать определенное количество покупок по привязанной карте, не снимать деньги или пополнять счет на фиксированную сумму, ставка автоматически повышается, добавил эксперт.

Он также посоветовал рассмотреть банки, которые периодически проводят акции с повышенными ставками для новых клиентов на первые несколько месяцев – это позволяет получить дополнительный доход, а затем перевести средства в другой банк с аналогичным предложением.

"Еще один способ – использовать накопительный счет в связке с другими продуктами банка: порой финансовые организации повышают ставку клиентам, которые оформили у них зарплатный проект, инвестиционный портфель или потребительский кредит", – продолжил Гамзаев.