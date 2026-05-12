Работы над "Сарматом" были публично анонсированы, заявил Путин - РИА Новости, 12.05.2026
17:05 12.05.2026
Работы над "Сарматом" были публично анонсированы, заявил Путин

© Минобороны России — Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат"
  • Работы над ракетной системой "Сармат" были публично анонсированы в 2018 году, заявил Владимир Путин.
  • Путин уточнил, что "Сармат" — это самый мощный ракетный комплекс в мире, превосходящий по мощности западные аналоги более чем в четыре раза.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Работы над ракетной системой "Сармат" были публично анонсированы, напомнил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник принял с докладом командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергея Каракаева, который сообщил об успешном пуске новейшего ракетного комплекса "Сармат".
"Мы начали работу над ним ("Сарматом" - ред.) в 2011 году. В 2018 году эти работы и преимущества новых перспективных ракетных систем, в том числе и "Сармата", были публично анонсированы", - сказал Путин в ходе встречи.
Верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ уточнил, что это самый мощный ракетный комплекс в мире, превосходящий по мощности западные аналоги более чем в четыре раза, способный двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что обеспечивает дальность свыше 35 тысяч километров и улучшенную в два раза точность.
