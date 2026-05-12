Командующий РВСН рассказал о преимуществах комплекса "Сармат"

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комплекс "Сармат" гарантированно преодолевает действующие и перспективные системы противоракетной обороны (ПРО), сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
"По своим боевым возможностям "Сармат" превосходит своего предшественника и в первую очередь по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску, применяемому комплексу средств противодействия, позволяющему гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны", - сказал он.