C "тольяттинского потрошителя" взыскивают почти два миллиона рублей

09:09 12.05.2026
C "тольяттинского потрошителя" Рылькова взыскивают почти 2 млн рублей долга

Олег Рыльков. Архивное фото
  • Приставы принудительно взыскивают с Олега Рылькова почти два миллиона рублей.
  • Рыльков был пожизненно осужден за изнасилования и убийства, в том числе детей.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают почти 2 миллиона рублей долга с Олега Рылькова, пожизненно осужденного за убийства женщин и изнасилования детей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Рыльков в 1998 году был пожизненно осужден за изнасилования и убийства, в том числе детей. В 2020 году суд в Тольятти добавил ему 19 лет лишения свободы за убийство двух девочек, а в 2022 году - еще десять лет за убийства пяти женщин и девочки.
Согласно материалам приставов, в феврале 2023 года суд в Тольятти выдал исполнительный лист, по которому на Рылькова завели исполнительное производство о взыскании "морального вреда, причиненного преступлением". Сумма его долга достигает почти 2 миллионов рублей, а исполнительский сбор - 140 тысяч рублей.
