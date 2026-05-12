C "тольяттинского потрошителя" взыскивают почти два миллиона рублей

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают почти 2 миллиона рублей долга с Олега Рылькова, пожизненно осужденного за убийства женщин и изнасилования детей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно материалам приставов, в феврале 2023 года суд в Тольятти выдал исполнительный лист, по которому на Рылькова завели исполнительное производство о взыскании "морального вреда, причиненного преступлением". Сумма его долга достигает почти 2 миллионов рублей, а исполнительский сбор - 140 тысяч рублей.