Путин назвал "Сармат" самым мощным комплексом в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин назвал ракету "Сармат" мощнейшей в мире.
- Сегодня ВС России провели ее успешный пуск.
- Она может преодолеть любые существующие и будущие системы ПРО.
- Первый ракетный полк поставят на боевое дежурство до конца года.
- Россия модернизирует и другие силы ядерного сдерживания.
- Практически завершились работы над "Посейдоном" и "Буревестником", совершенствуется "Кинжал".
- С прошлого года на боевом дежурстве стоит "Орешник".
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал комплекс "Сармат" самым мощным в мире, поздравив РВСН с успешным пуском новейшей межконтинентальной баллистической ракеты.
"Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога", — отметил он.
Помимо этого, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, а дальность полета превышает 35 тысяч километров. Это дает возможность преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.
Вооружения, не имеющие аналогов
"У нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности "Кинжал", находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она применяется в ходе спецоперации, но ее совершенствование, в том числе повышение точности в неядерном оснащении, продолжается", — отметил Путин.
Кроме того, практически завершились работы над беспилотным подводным аппаратом "Посейдон" и крылатой ракетой глобальной дальности "Буревестник". А с прошлого года на боевом дежурстве стоит комплекс средней дальности наземного базирования "Орешник", который также можно оснастить ядерными боеголовками, подчеркнул он.