Рейтинг@Mail.ru
Посадку в самолет по биометрии запустят до конца первого полугодия - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 12.05.2026 (обновлено: 17:48 12.05.2026)
Посадку в самолет по биометрии запустят до конца первого полугодия

В Пулково и Шереметьево запустят сервис для посадки на самолет по биометрии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево
Пассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • До конца первого полугодия 2026 года россияне смогут использовать биометрию для посадки на самолет.
  • Эксперимент пройдет в 2026–2027 годах в аэропортах "Пулково" и "Шереметьево" и коснется авиарейсов "Аэрофлота".
  • Применение биометрии будет исключительно добровольным.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россияне смогут использовать биометрию для посадки на самолет: сервис запустят до конца первого полугодия, эксперимент пройдет в 2026-2027 годах в "Пулково" и "Шереметьево" и коснется авиарейсов "Аэрофлота", заявили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Россияне смогут проходить предполетные проверки в ускоренном режиме - с помощью государственной Единой биометрической системы. Постановление о запуске соответствующего пилотного проекта подписано", - сообщили в аппарате.
Самолет - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Минтрансе России рассказали о внедрении биометрии в авиаперевозках
1 октября 2025, 17:45
"Запуск сервиса состоится до конца первого полугодия 2026 года... Проект пройдет в аэропортах Пулково и Шереметьево в 2026-2027 годах. Он коснется авиарейсов "Аэрофлота" между Москвой и Санкт-Петербургом", - добавили там.
Другие аэропорты и авиаперевозчики также смогут присоединиться к эксперименту при технической готовности инфраструктуры.
Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года и позволит протестировать передовые технологии идентификации в сфере гражданской авиации. По его итогам будут подготовлены предложения по развитию и масштабированию применения таких технологий, пояснили в аппарате.
"Сервис находится в высокой степени готовности. Сейчас завершается подготовка инфраструктуры аэропортов к приему первых пассажиров. При этом каждый сможет самостоятельно решить, как именно пройти на борт – по паспорту или с использованием современных технологий. Применение биометрии исключительно добровольно", – заявил Григоренко, чьи слова приводятся в сообщении.
В аппарате пояснили, что биометрией вместо паспорта можно будет воспользоваться при регистрации на рейс и выходе на посадку, что позволит ускорить прохождение предполетных формальностей. При проходе в зону транспортной безопасности по-прежнему надо будет предъявлять паспорт.
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Россияне с 1 июля смогут продавать жилье по биометрии
22 апреля, 00:09
 
РоссияМоскваДмитрий ГригоренкоПулково (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)АэрофлотТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала