Посадку в самолет по биометрии запустят до конца первого полугодия

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россияне смогут использовать биометрию для посадки на самолет: сервис запустят до конца первого полугодия, эксперимент пройдет в 2026-2027 годах в "Пулково" и "Шереметьево" и коснется авиарейсов "Аэрофлота", заявили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Россияне смогут проходить предполетные проверки в ускоренном режиме - с помощью государственной Единой биометрической системы. Постановление о запуске соответствующего пилотного проекта подписано", - сообщили в аппарате.
"Запуск сервиса состоится до конца первого полугодия 2026 года... Проект пройдет в аэропортах Пулково и Шереметьево в 2026-2027 годах. Он коснется авиарейсов "Аэрофлота" между Москвой и Санкт-Петербургом", - добавили там.
Другие аэропорты и авиаперевозчики также смогут присоединиться к эксперименту при технической готовности инфраструктуры.
Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года и позволит протестировать передовые технологии идентификации в сфере гражданской авиации. По его итогам будут подготовлены предложения по развитию и масштабированию применения таких технологий, пояснили в аппарате.
"Сервис находится в высокой степени готовности. Сейчас завершается подготовка инфраструктуры аэропортов к приему первых пассажиров. При этом каждый сможет самостоятельно решить, как именно пройти на борт – по паспорту или с использованием современных технологий. Применение биометрии исключительно добровольно", – заявил Григоренко, чьи слова приводятся в сообщении.
В аппарате пояснили, что биометрией вместо паспорта можно будет воспользоваться при регистрации на рейс и выходе на посадку, что позволит ускорить прохождение предполетных формальностей. При проходе в зону транспортной безопасности по-прежнему надо будет предъявлять паспорт.
