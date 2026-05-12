Посадку в самолет по биометрии запустят до конца первого полугодия

Краткий пересказ от РИА ИИ До конца первого полугодия 2026 года россияне смогут использовать биометрию для посадки на самолет.

Эксперимент пройдет в 2026–2027 годах в аэропортах "Пулково" и "Шереметьево" и коснется авиарейсов "Аэрофлота".

Применение биометрии будет исключительно добровольным.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россияне смогут использовать биометрию для посадки на самолет: сервис запустят до конца первого полугодия, эксперимент пройдет в 2026-2027 годах в "Пулково" и "Шереметьево" и коснется авиарейсов "Аэрофлота", заявили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

"Россияне смогут проходить предполетные проверки в ускоренном режиме - с помощью государственной Единой биометрической системы. Постановление о запуске соответствующего пилотного проекта подписано", - сообщили в аппарате.

"Запуск сервиса состоится до конца первого полугодия 2026 года... Проект пройдет в аэропортах Пулково Шереметьево в 2026-2027 годах. Он коснется авиарейсов " Аэрофлота " между Москвой и Санкт-Петербургом", - добавили там.

Другие аэропорты и авиаперевозчики также смогут присоединиться к эксперименту при технической готовности инфраструктуры.

Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года и позволит протестировать передовые технологии идентификации в сфере гражданской авиации. По его итогам будут подготовлены предложения по развитию и масштабированию применения таких технологий, пояснили в аппарате.

"Сервис находится в высокой степени готовности. Сейчас завершается подготовка инфраструктуры аэропортов к приему первых пассажиров. При этом каждый сможет самостоятельно решить, как именно пройти на борт – по паспорту или с использованием современных технологий. Применение биометрии исключительно добровольно", – заявил Григоренко , чьи слова приводятся в сообщении.