Росатом планирует привлечь турецких партнеров к строительству АЭС "Пакш-2"
13:44 12.05.2026 (обновлено: 13:58 12.05.2026)
Росатом планирует привлечь турецких партнеров к строительству АЭС "Пакш-2"

Лихачев: Росатом хочет привлечь турецких партнеров к строительству АЭС "Пакш-2"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Росатом" планирует привлечь турецких партнеров, получивших опыт на стройке АЭС "Аккую", к сооружению АЭС "Пакш-2" в Венгрии.
ДЖАКАРТА, 12 мая - РИА Новости. "Росатом" планирует пригласить турецких партнеров, получивших опыт на стройке АЭС "Аккую", к сооружению АЭС "Пакш-2" в Венгрии, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Как сообщила пресс-служба госкорпорации, глава "Росатома" во вторник в Джакарте обсудил с президентом Индонезии Прабово Субианто сотрудничество по мирному атому, Россия предлагает проекты АЭС большой и малой мощности, в том числе плавучие атомные станции.
"У нас есть фантастические цифры в Белоруссии, в Турции, в Египте, где на разных этапах стройки до 30%, 40% работ проводят местные компании", - сказал Лихачев журналистам по итогам переговоров.
По его словам, местные специалисты не просто строят станцию, но и приобретают компетенции и потом вместе с с компанией идут на другие объекты. Например, белорусские коллеги "активно работают на стройке в Бангладеш", отметил глава "Росатома".
"Мы планируем привлечь турецких партнеров к строительству в Венгрии", - добавил Лихачев.
Церемония заливки "первого бетона" для двух новых блоков АЭС "Пакш", которая расширяется по проекту "Росатома" с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, состоялась 5 февраля. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков также с реакторами ВВЭР-1200.
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ВенгрияАлексей ЛихачевАЭС "Пакш-2"
 
 
