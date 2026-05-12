Лихачев пригласил Индонезию в передовые проекты в области ядерной науки

- Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев пригласил Индонезию участвовать в совместных передовых проектах в области ядерной науки.
- Россия предлагает Индонезии сотрудничество по строительству АЭС большой и малой мощности, в том числе плавучих атомных станций.
ДЖАКАРТА, 12 мая - РИА Новости. Россия приглашает Индонезию в совместные передовые проекты в области ядерной науки, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Как сообщила пресс-служба госкорпорации, глава "Росатома" во вторник в Джакарте обсудил с президентом Индонезии Прабово Субианто сотрудничество по мирному атому, Россия предлагает проекты АЭС большой и малой мощности, в том числе плавучие атомные станции.
"Ну и, конечно, атомная наука. Мы сами думаем и о четвертом поколении атомной энергетики, реализуем такие проекты в Российской Федерации. Мы активно участвуем в международных и российских проектах, связанных с "термоядом". Вместе с Курчатовским институтом развиваем не только завтрашний, но и послезавтрашний день атомной энергетики. И вот мы зовем наших партнеров, в данном случае и Индонезию, в эту ядерную науку, в это ядерное мировое сообщество", - сказал Лихачев журналистам по итогам переговоров.
