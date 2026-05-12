В Росатоме сообщили о завершении загрузки топлива в реактор АЭС "Руппур"

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Загрузка ядерного топлива в реактор завершена на построенном с участием РФ энергоблоке №1 АЭС "Руппур" в Бангладеш, сообщил инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом".
"На энергоблоке №1 АЭС "Руппур" в Бангладеш завершена загрузка ядерного топлива", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это "финишная прямая" перед пуском реактора. Всего в реактор загрузили 163 тепловыделяющие сборки (ТВС).
"Работы стартовали 28 апреля и прошли в строгом соответствии со всеми нормами безопасности", - указывается в сообщении.
После полной загрузки топлива состоится физический пуск реактора, в нем начнется управляемая цепная ядерная реакция. Далее начнется постепенное повышение мощности реакторной установки. Следующим этапом станет энергетический пуск, когда вырабатываемое электричество начнет поступать в энергосеть Бангладеш. Все эти события намечены на 2026 год.
Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Дакки.