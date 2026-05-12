Китайская Unitree Robotics выпустила пилотируемый робот-трансформер

ПЕКИН, 12 мая – РИА Новости. Китайская компания Unitree Robotics выпустила пилотируемый робот-трансформер GD01 по цене от 3,9 миллиона юаней (574 тысячи долларов), говорится в опубликованном во вторник официальном заявлении компании.

Робот представляет собой металлическую клетку с четырьмя конечностями, внутри которой расположено кресло для человека. Робот способен перемещаться на двух и на четырех конечностях.