Китайская Unitree Robotics выпустила пилотируемый робот-трансформер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Китайская компания Unitree Robotics выпустила пилотируемый робот-трансформер GD01.
- Цена робота начинается от 3,9 миллиона юаней (574 тысячи долларов).
- GD01 — это первый в мире серийно выпускаемый пилотируемый робот-трансформер, который способен перемещаться на двух и четырех конечностях.
ПЕКИН, 12 мая – РИА Новости. Китайская компания Unitree Robotics выпустила пилотируемый робот-трансформер GD01 по цене от 3,9 миллиона юаней (574 тысячи долларов), говорится в опубликованном во вторник официальном заявлении компании.
"GD01 — это первый в мире серийно выпускаемый пилотируемый робот, который способен трансформироваться, его можно использовать в качестве гражданского транспортного средства, вес с человеком на борту составляет порядка 500 килограммов", - говорится в заявлении компании.
Отмечается, что цена начинается от 3,9 миллиона юаней.
Робот представляет собой металлическую клетку с четырьмя конечностями, внутри которой расположено кресло для человека. Робот способен перемещаться на двух и на четырех конечностях.
Компания пока не предоставила более подробные характеристики аппарата.