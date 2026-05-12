Школы и вузы Липецка переведут на дистант из-за угрозы провокаций

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Образовательные учреждения в Липецке 12 и 13 мая будут переведены на дистанционный режим в целях безопасности, сообщили пресс-служба правительства региона в своей группе в соцсети " ВКонтакте ".

Как уточнили в правительстве, такая мера вводится в "в связи с возможными провокациями".

Отмечается, что очных занятий в школах города не будет. Для учеников младших классов и детсадовцев организуют работу дежурных групп.