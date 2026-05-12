Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ: российские экспортеры показывают технологии для ТЭК в Узбекистане - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 12.05.2026
РЭЦ: российские экспортеры показывают технологии для ТЭК в Узбекистане

РЭЦ: российские экспортеры показывают технологии для ТЭК в Ташкенте

© Фото : пресс-служба РЭЦКоллективная национальную экспозицию "Сделано в России" в рамках XVIII международной выставки и конференции "OGU-2026" в Ташкенте
Коллективная национальную экспозицию Сделано в России в рамках XVIII международной выставки и конференции OGU-2026 в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Коллективная национальную экспозицию "Сделано в России" в рамках XVIII международной выставки и конференции "OGU-2026" в Ташкенте
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские экспортеры показывают технологии для ТЭК на стенде "Сделано в России" в Узбекистане, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).
"Российский экспортный центр организовал коллективную национальную экспозицию "Сделано в России" в рамках XVIII международной выставки и конференции "OGU-2026" ("Нефть и Газ Узбекистана"). Мероприятие проходит с 12 по 14 мая 2026 года в выставочном центре CAEx в Ташкенте", - отмечает центр.
Вид на набережную города Занзибара - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Росконгресс: Российско-Танзанийский деловой и инвест-форум пройдет в Аруше
Вчера, 13:12
"OGU" является ключевым событием для экспертов топливно-энергетического комплекса Центральной Азии. На выставке представлены разработки нефтяных и газовых месторождений, оборудование для добычи, переработки и транспортировки углеводородов, а также инжиниринговые, цифровые и сервисные решения.
В экспозиции под национальным брендом "Сделано в России" участвуют 25 отечественных компаний. Три из них являются обладателями сертификата "Сделано в России". Среди участников – "ЛГ-Автоматика" из Москвы, "Композитмаш" из Пермского края и "Кронос СПб" из Санкт-Петербурга.
"Российский экспортный центр системно выводит на рынок Узбекистана компании, которые предлагают готовые технологические и сервисные решения для ключевых отраслей промышленности. Участие в национальной экспозиции на "OGU-2026" позволит нашим экспортерам за короткое время провести переговоры с десятками потенциальных заказчиков и лично продемонстрировать преимущества своих цифровых платформ, инжиниринговых услуг и оборудования. Мы рассчитываем, что эта встреча станет стартом проектов, где российские технологии продолжат усиливать производственные цепочки Узбекистана", – отметил представитель РЭЦ в Узбекистане Евгений Шелгинских.
Участие в выставке открывает для российских экспортеров возможность встретиться с потенциальными клиентами, учеными и специалистами из Узбекистана и всей Центральной Азии и обсудить сотрудничество.
Расходы по участию в мероприятии взял на себя РЭЦ. Подать заявку на участие в международных отраслевых выставках можно через цифровую государственную платформу "Мой экспорт".
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом поддержки несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ). РЭЦ предоставляет компаниям финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". На Центр также возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
РЭЦ обновил справочник требований для промышленности Индии
7 мая, 13:52
 
ЭкономикаУзбекистанТашкентРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Бренд Сделано в России (Made in Russia)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала