РЭЦ: российские экспортеры показывают технологии для ТЭК в Узбекистане

Коллективная национальную экспозицию "Сделано в России" в рамках XVIII международной выставки и конференции "OGU-2026" в Ташкенте

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские экспортеры показывают технологии для ТЭК на стенде "Сделано в России" в Узбекистане, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).

"Российский экспортный центр организовал коллективную национальную экспозицию "Сделано в России" в рамках XVIII международной выставки и конференции "OGU-2026" ("Нефть и Газ Узбекистана"). Мероприятие проходит с 12 по 14 мая 2026 года в выставочном центре CAEx в Ташкенте", - отмечает центр.

"OGU" является ключевым событием для экспертов топливно-энергетического комплекса Центральной Азии. На выставке представлены разработки нефтяных и газовых месторождений, оборудование для добычи, переработки и транспортировки углеводородов, а также инжиниринговые, цифровые и сервисные решения.

В экспозиции под национальным брендом "Сделано в России" участвуют 25 отечественных компаний. Три из них являются обладателями сертификата "Сделано в России". Среди участников – "ЛГ-Автоматика" из Москвы, "Композитмаш" из Пермского края и "Кронос СПб" из Санкт-Петербурга.

"Российский экспортный центр системно выводит на рынок Узбекистана компании, которые предлагают готовые технологические и сервисные решения для ключевых отраслей промышленности. Участие в национальной экспозиции на "OGU-2026" позволит нашим экспортерам за короткое время провести переговоры с десятками потенциальных заказчиков и лично продемонстрировать преимущества своих цифровых платформ, инжиниринговых услуг и оборудования. Мы рассчитываем, что эта встреча станет стартом проектов, где российские технологии продолжат усиливать производственные цепочки Узбекистана", – отметил представитель РЭЦ в Узбекистане Евгений Шелгинских.

Участие в выставке открывает для российских экспортеров возможность встретиться с потенциальными клиентами, учеными и специалистами из Узбекистана и всей Центральной Азии и обсудить сотрудничество.

Расходы по участию в мероприятии взял на себя РЭЦ. Подать заявку на участие в международных отраслевых выставках можно через цифровую государственную платформу "Мой экспорт".