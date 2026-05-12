Решетников рассказал Путину о налоговых изменениях для малого бизнеса - РИА Новости, 12.05.2026
23:12 12.05.2026
© РИА Новости / POOL | Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Решетников на встрече с Путиным рассказал о налоговых изменениях для малых и средних предприятий.
  • Предприятия малого и среднего бизнеса могут воспользоваться льготой по НДС в общепите и льготой по страховым взносам в обрабатывающем производстве без учета доходов от прошлого года.
  • Комплексные изменения в Налоговый кодекс вступили в силу в России с 1 января и предусматривают поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о налоговых изменениях для малых и средних предприятий, принятых правительством по итогам "прямой линии", вспомнив обращение владельца подмосковной пекарни "Машенька".
"По итогам "прямой линии" - помните, "Машенька", было обращение - были внесены изменения сейчас в законодательство, и теперь у нас предприятия малого и среднего бизнеса могут воспользоваться льготой по НДС в общепите и льготой по страховым взносам в обрабатывающем производстве без учета доходов от прошлого года", - сказал министр.
Комплексные изменения в Налоговый кодекс вступили в силу в РФ с 1 января. Они предусматривают, в частности, поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС: с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года - до 15 миллионов, с 2028 года - до 10 миллионов рублей.
"Помните, был вопрос, что надо по прошлому году показать доход, и поэтому они в этом году не могли менять и переходить на более льготный режим и адаптироваться. Мы вам докладывали, вы поддержали, сейчас с подачи Минфина приняты изменения, вместе отрабатывали с коллегами. И сейчас такая гибкость появляется у предпринимателей, и мы это сопровождаем", - сказал министр.
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась в программе "Итоги года" с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря. Владелец пекарни задал вопрос президенту о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. В середине января он сообщил о планах закрыть бизнес из-за его нерентабельности. На этом фоне российские власти предложили различные варианты того, как малый бизнес в текущих условиях может получить льготы. В результате владелец "Машеньки" решил не закрывать компанию.
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
