Рейтинг@Mail.ru
Спад доходов населения не затронет соцвыплаты, заявил Решетников - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:45 12.05.2026
Спад доходов населения не затронет соцвыплаты, заявил Решетников

Решетников: спад доходов населения будет из-за ставок, он не затронет соцвыплаты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым в Кремле
Президент России Владимир Путин во время встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым в Кремле - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым в Кремле
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Реальные денежные доходы населения в России выросли на 2,6% в первом квартале, доложил Решетников Путину.
  • По итогам 2026 года ожидается небольшой спад, сообщил он.
  • Но это не затронет социальные выплаты, добавил министр.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Реальные денежные доходы населения в России выросли на 2,6% в первом квартале, по итогам 2026 года ожидается небольшой спад, но он не затронет соцвыплаты, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«
"У нас по первому кварталу – 2,6 процента (рост - ред.)", - сказал Решетников, отвечая на вопрос президента о росте реальных денежных доходов.
"И Вы думаете, что к концу года снизится на 1 процентный пункт?" - спросил президент.
"Да, будет корректировка. У нас процентные доходы у людей большие по депозитам, а поскольку ставки снижаются… С зарплатой все нормально, с социальными выплатами, разумеется, все стабильно", - заверил министр.
При этом зарплаты будут расти на фоне дефицита рабочей силы, добавил, в свою очередь, президент.
Путин на встрече с Максимом Решетниковым - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Путин заслушал доклад Решетникова о состоянии экономики
Вчера, 19:58
 
ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала