Рейтинг@Mail.ru
Решетников выступил за честную конкуренцию продавцов на платформах - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:01 12.05.2026 (обновлено: 21:51 12.05.2026)
Решетников выступил за честную конкуренцию продавцов на платформах

Решетников: конкуренция на российских платформах должна быть честной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Решетников заявил о необходимости честной конкуренции между российскими и иностранными продавцами на российских платформах.
  • Федеральная антимонопольная служба потребовала от Wildberries и Ozon скорректировать практики работы с продавцами, исключив дискриминацию.
  • Группа РВБ сообщила о введении единых условий работы для российских и китайских продавцов на своем маркетплейсе с 25 мая.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Конкуренция между российскими и иностранными продавцами на российских платформах должна быть честная, заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Бизнес обращал внимание на то, что разные скидки для, например, китайских компаний, которые здесь продают, и для российских. Конечно, для нас, с нашей точки зрения, это неприемлемо. Мы не против, что они (платформы - ред.), так сказать, расширяют импорт и конкуренцию обеспечивают, но это должна быть честная конкуренция", - сказал Решетников.
В марте Федеральная антимонопольная служба сообщала, что Wildberries и Ozon необходимо скорректировать практики работы с продавцами до 3 апреля, в том числе маркетплейсы должны были предоставить в ведомство информацию о размерах комиссий для российских и иностранных продавцов, исключив дискриминацию. В апреле глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что служба получила скорректированные практики от платформ в срок и сейчас их изучает.
Группа РВБ уже сообщила, что с 25 мая вводит единые условия работы для российских и китайских продавцов на маркетплейсе. В рамках обновлений для китайских и российских предпринимателей будут выравнены комиссии с продаж по категориям товаров, внедрены единые правила предоставления скидок покупателям за счет платформы, а также продолжится развитие инструментов продвижения для повышения эффективности продаж.
Президент России Владимир Путин по итогам ПМЭФ в 2025 году поручил правительству проработать идею создания новой национальной модели торговли, учитывая развитие платформенной экономики. В начале января текущего года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что проект дорожной карты по формированию новой нацмодели торговли уже подготовлен.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Решетников рассказал, что влияет на снижение ставок в экономике
Вчера, 20:10
 
ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала