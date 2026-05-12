Решетников выступил за честную конкуренцию продавцов на платформах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Решетников заявил о необходимости честной конкуренции между российскими и иностранными продавцами на российских платформах.
- Федеральная антимонопольная служба потребовала от Wildberries и Ozon скорректировать практики работы с продавцами, исключив дискриминацию.
- Группа РВБ сообщила о введении единых условий работы для российских и китайских продавцов на своем маркетплейсе с 25 мая.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Конкуренция между российскими и иностранными продавцами на российских платформах должна быть честная, заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Бизнес обращал внимание на то, что разные скидки для, например, китайских компаний, которые здесь продают, и для российских. Конечно, для нас, с нашей точки зрения, это неприемлемо. Мы не против, что они (платформы - ред.), так сказать, расширяют импорт и конкуренцию обеспечивают, но это должна быть честная конкуренция", - сказал Решетников.
В марте Федеральная антимонопольная служба сообщала, что Wildberries и Ozon необходимо скорректировать практики работы с продавцами до 3 апреля, в том числе маркетплейсы должны были предоставить в ведомство информацию о размерах комиссий для российских и иностранных продавцов, исключив дискриминацию. В апреле глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что служба получила скорректированные практики от платформ в срок и сейчас их изучает.
Группа РВБ уже сообщила, что с 25 мая вводит единые условия работы для российских и китайских продавцов на маркетплейсе. В рамках обновлений для китайских и российских предпринимателей будут выравнены комиссии с продаж по категориям товаров, внедрены единые правила предоставления скидок покупателям за счет платформы, а также продолжится развитие инструментов продвижения для повышения эффективности продаж.
Президент России Владимир Путин по итогам ПМЭФ в 2025 году поручил правительству проработать идею создания новой национальной модели торговли, учитывая развитие платформенной экономики. В начале января текущего года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что проект дорожной карты по формированию новой нацмодели торговли уже подготовлен.