Решетников выступил за честную конкуренцию продавцов на платформах

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости . Конкуренция между российскими и иностранными продавцами на российских платформах должна быть честная, заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Группа РВБ уже сообщила, что с 25 мая вводит единые условия работы для российских и китайских продавцов на маркетплейсе. В рамках обновлений для китайских и российских предпринимателей будут выравнены комиссии с продаж по категориям товаров, внедрены единые правила предоставления скидок покупателям за счет платформы, а также продолжится развитие инструментов продвижения для повышения эффективности продаж.