Ситуация в экономике дает возможность смягчения ДКП, заявил Решетников - РИА Новости, 12.05.2026
20:32 12.05.2026
Ситуация в экономике дает возможность смягчения ДКП, заявил Решетников

Решетников заявил о возможности смягчения денежно-кредитной политики ЦБ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Максим Решетников заявил о возможности смягчения денежно-кредитной политики Банка России.
  • Реальные заработные платы в России растут, по предварительным оценкам, рост составил более 8% в реальном выражении, сообщил министр.
  • Это говорит о том, что рынок у нас пока сохраняется трудодефицитный, работа у людей есть, возможность есть, добавил он.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ситуация в российской экономике дает возможность для смягчения денежно-кредитной политики Банка России, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«
"Реальные заработные платы у нас растут. И у нас растут и по январю, и по февралю. И вот есть предварительные пока первые оценки по марту: больше 8% в реальном выражении рост заработных плат. Это говорит о том, что рынок у нас пока сохраняется трудодефицитный, работа у людей есть, возможность есть", - сказал он.
"И важно, что на укрепление реальных доходов влияет снижение инфляции. У нас сейчас инфляция 5,6%, и это устойчивая тенденция… это на 4 мая, это самые актуальные данные, которые сейчас есть… И, соответственно, это все дает возможность для смягчения денежно-кредитной политики", - продолжил Решетников.
