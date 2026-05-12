20:21 12.05.2026 (обновлено: 21:33 12.05.2026)
Решетников рассказал о положительных тенденциях в экономике в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Решетников заявил о положительных тенденциях в экономике России.
  • По данным марта темп роста экономики составил 1,8%, и Минэкономразвития рассчитывает, что эта тенденция закрепится в апреле-мае.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минэкономразвития России рассчитывает, что мартовская тенденция восстановления экономики закрепится в апреле-мае, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"По темпам роста хоть и минус 0,3% в первом квартале, но по данным марта у нас темп роста экономики составил 1,8%. И рассчитываем, что эта тенденция в апреле-мае закрепится", - сказал Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Как ранее сообщало Минэкономразвития, ВВП России в марте вырос на 1,8% в годовом выражении после снижения на 1,1% в феврале и на 1,8% в январе, по итогам первого квартала - снизился на 0,3%.
По итогам года министерство ожидает, что рост экономики составит 0,4%, в 2027 году ускорится до 1,4%.
РоссияЭкономикаМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Владимир Путин
 
 
