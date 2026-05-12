МЭР разрабатывает программу вовлечения ветеранов СВО в малый бизнес - РИА Новости, 12.05.2026
20:17 12.05.2026 (обновлено: 21:11 12.05.2026)
МЭР разрабатывает программу вовлечения ветеранов СВО в малый бизнес

© РИА Новости / POOL | Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минэкономразвития разрабатывает программу вовлечения в малый бизнес ветеранов СВО, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Ну и отдельная тема для нас по МСП несмотря на бюджетные ограничения, это, конечно, вовлечение еще и ветеранов СВО, кто возвращается, в тему малого бизнеса. Ну и возвращаются такие с идеями, с энергией, с желанием", - сказал Решетников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он добавил, что важно им помочь и их сопроводить. "Донастраиваем инструменты поддержки какие-то, гранты и так далее. Деньги небольшие, а социальные эффекты и экономические - большие. Потому что предприниматель - это все-таки энергия, в первую очередь. Когда ребята возвращаются обратно, у них энергии много, и надо ее грамотно использовать. Поэтому мы здесь все вопросы стараемся собрать", - добавил Решетников.
"И Фонд "Защитники Отечества" работает по этому вопросу", - уточнил президент.
Решетников в свою очередь добавил, что министерство работает вместе с фондом.
"У нас там единая команда есть. В регионах очень хорошо идет консолидация", - отметил Решетников.
Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России) | Экономика | Россия | Максим Решетников | Владимир Путин
 
 
