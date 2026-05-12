МЭР разрабатывает программу вовлечения ветеранов СВО в малый бизнес

Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле

Краткий пересказ от РИА ИИ Минэкономразвития разрабатывает программу вовлечения ветеранов СВО в малый бизнес.

Максим Решетников заявил о важности помощи ветеранам СВО, возвращающимся с идеями и энергией.

Министр считает, что несмотря на небольшие суммы грантов и других инструментов поддержки, их использование может привести к значительным социальным и экономическим эффектам.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минэкономразвития разрабатывает программу вовлечения в малый бизнес ветеранов СВО, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

« Владимиром Путиным. "Ну и отдельная тема для нас по МСП несмотря на бюджетные ограничения, это, конечно, вовлечение еще и ветеранов СВО, кто возвращается, в тему малого бизнеса. Ну и возвращаются такие с идеями, с энергией, с желанием", - сказал Решетников на встрече с президентом РФ

Он добавил, что важно им помочь и их сопроводить. "Донастраиваем инструменты поддержки какие-то, гранты и так далее. Деньги небольшие, а социальные эффекты и экономические - большие. Потому что предприниматель - это все-таки энергия, в первую очередь. Когда ребята возвращаются обратно, у них энергии много, и надо ее грамотно использовать. Поэтому мы здесь все вопросы стараемся собрать", - добавил Решетников

"И Фонд "Защитники Отечества" работает по этому вопросу", - уточнил президент.

Решетников в свою очередь добавил, что министерство работает вместе с фондом.