Решетников оценил рост реальных зарплат в России - РИА Новости, 12.05.2026
20:07 12.05.2026 (обновлено: 21:29 12.05.2026)
© РИА Новости / Александр Кряжев
Максим Решетников
Максим Решетников. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Максим Решетников заявил о росте реальных зарплат в России.
  • По его словам, в марте зарплаты выросли более чем на 8% в реальном выражении.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Зарплаты в России растут, в марте они выросли более чем на 8% в реальном выражении, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"Реальные заработные платы у нас растут. И у нас растут и по январю, и по февралю. И вот есть предварительные пока первые оценки по марту: больше 8% в реальном выражении рост заработных плат", - сообщил Решетников президенту.
По данным Росстата рост реальных зарплат в России в феврале составил 8,6% в годовом выражении, как и месяцем ранее. За январь-февраль зарплаты россиян в реальном выражении выросли на 8,9%.
По прогнозу Минэкономразвития, реальные зарплаты в РФ по итогам 2026 года вырастут на 2,2%. В прошлом году они показали рост на 4,4%.
ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковВладимир ПутинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
