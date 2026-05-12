Решетников: Банк России предпринял необходимые меры по снижению инфляции - РИА Новости, 12.05.2026
20:06 12.05.2026 (обновлено: 20:50 12.05.2026)

Решетников: Банк России предпринял необходимые меры по снижению инфляции

© РИА Новости / POOL | Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что Банк России предпринял необходимые меры по снижению инфляции.
  • Решетников отметил замедление роста и кредитования денежной массы.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Банк России предпринял необходимые меры по снижению инфляции, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"Банк России нас на это ориентирует. Более того, все-таки, действительно, сейчас Банк России необходимые меры предпринял, с нашей точки зрения, дифференциация в ставках большая. Мы видим замедление роста и кредитования денежной массы", - ответил Решетников на вопрос Путина, будет ли в следующем году достигнут целевой показатель в 4% по инфляции.
"Конечно, когда мы говорим с бизнесом, это воспринимается достаточно остро в моменте, потому что это все-таки сжатие спроса, и многие отрасли это на себе чувствуют, и крепкий курс", - продолжил он.
Но стратегически, заметил министр, для роста экономики нужны низкие процентные ставки.
"Мы здесь с Банком России согласны, и для этого в том числе будет нужна и дальнейшая нормализация бюджетных условий. Мы это тоже понимаем, но это те вопросы, которые мы постоянно вам докладываем", - добавил он.
Минэкономразвития России ждет замедления инфляции в 2027 году до 4% и сохранения ее на этом уровне в 2028-2029 годах, следует из опубликованных на сайте министерства сценарных условий функционирования экономики на 2027-2029 годы.
В 2025 году инфляция в России составила 5,6%, в текущем году ожидается ее замедление до 5,2%.
