Рейтинг@Mail.ru
Говорить о восстановлении темпов роста ВВП пока рано, заявил Решетников - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:05 12.05.2026 (обновлено: 21:32 12.05.2026)
Говорить о восстановлении темпов роста ВВП пока рано, заявил Решетников

Решетников заявил, что говорить о восстановлении темпов роста ВВП преждевременно

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и министр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Максим Решетников заявил, что говорить о восстановлении темпов роста ВВП преждевременно.
  • Он отметил, что ситуация стабилизируется.
  • По его словам, в марте рост ВВП восстановился после снижения в первые два месяца.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Говорить о восстановлении темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) России пока преждевременно, но ситуация стабилизируется, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«
"Мы понимаем и текущую ситуацию. У нас ВВП в первые два месяца, как Вы обращали внимание, действительно было снижение. В марте рост восстановился. Конечно, пока, наверное, преждевременно говорить о восстановлении траектории в целом, но мы видим, что ситуация стабилизируется", – сказал министр.
Как ранее сообщало Минэкономразвития, ВВП России в марте вырос на 1,8% в годовом выражении после снижения на 1,1% в феврале и на 1,8% в январе, по итогам первого квартала - снизился на 0,3%.
Путин на встрече с Максимом Решетниковым - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Путин заслушал доклад Решетникова о состоянии экономики
Вчера, 19:58
 
ЭкономикаМаксим РешетниковВладимир ПутинРоссияВВПМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала