Говорить о восстановлении темпов роста ВВП пока рано, заявил Решетников

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Говорить о восстановлении темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) России пока преждевременно, но ситуация стабилизируется, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы понимаем и текущую ситуацию. У нас ВВП в первые два месяца, как Вы обращали внимание, действительно было снижение. В марте рост восстановился. Конечно, пока, наверное, преждевременно говорить о восстановлении траектории в целом, но мы видим, что ситуация стабилизируется", – сказал министр.
Как ранее сообщало Минэкономразвития, ВВП России в марте вырос на 1,8% в годовом выражении после снижения на 1,1% в феврале и на 1,8% в январе, по итогам первого квартала - снизился на 0,3%.