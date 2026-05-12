Решетников заявил о снижении доли импорта в российском ВВП

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия существенно снизила долю импорта в валовом внутреннем продукте (ВВП) - это говорит о том, что страна в значительно большей степени опирается на собственные силы, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"У нас доля импорта в ВВП существенно сократилась. Это говорит о том, что мы в значительно большей степени опираемся на собственные силы в нашем развитии. Задача сделать это тенденцией", - сообщил президенту Решетников.