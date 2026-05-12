Решетников оценил рост российской экономики за последние три года - РИА Новости, 12.05.2026
20:00 12.05.2026 (обновлено: 21:28 12.05.2026)
Решетников: рост российской экономики за последние три года составил 10%

  • Рост экономики России за последние три года составил 10%, заявил Максим Решетников.
  • Он отметил, что это очень хорошие темпы.
  • По паритету покупательной способности РФ — четвертая экономика в мире, сообщил министр.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Рост экономики России за последние три года составил 10%, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«
"У нас последние три года рост экономики был 10% в реальном выражении", - сообщил Решетников президенту.
Он отметил, что "это очень хорошие темпы" и напомнил, что по паритету покупательной способности РФ - четвертая экономика в мире. Эту позицию Россия будет будет удерживать в ближайшее время, отметил он.
Экономика РФ в последние годы показывала значительный рост: ВВП страны в 2023 году вырос на 4,1%, в 2024 - на 4,3%, в 2025 - на 1%. Как следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости, в 2024 году Россия вошла в пятерку стран по вкладу в прирост глобального ВВП по паритету покупательной способности, что позволило ей закрепиться как четвертой экономике мира с рекордными 6,94 триллиона долларов.
