В МИД рассказали о заморозке работы Арктического совета
11:27 12.05.2026
В МИД рассказали о заморозке работы Арктического совета

Грушко: работа Арктического совета остается замороженной не по инициативе России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работа Арктического совета заморожена на политическом уровне.
  • Инициатором заморозки работы Арктического совета была не Россия, подчеркнул замглавы МИД Александр Грушко.
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Работа Арктического совета остается замороженной на политическом уровне не по инициативе России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Совсем скоро, уже в сентябре этого года Арктический совет отметит свое тридцатилетие. Хотелось бы, конечно, чтобы к этой знаковой дате организация подошла в лучшей форме, но пока работа на политическом уровне заморожена, причем инициатором этого решения была отнюдь, как вы знаете, не наша сторона", - сказал он, выступая в МИД РФ по случаю празднования Дня коренных малочисленных народов РФ.
