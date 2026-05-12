Командующий РВСН доложил Путину, когда "Сармат" поставят на дежурство

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что первый ракетный полк "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство до конца текущего года.
"Положительные результаты пуска ракетного комплекса "Сармат" позволят нам до конца текущего года поставить на боевое дежурство первый ракетный полк, вооруженный данным ракетным комплексом, в Ужурском соединении Красноярского края", - сказал Каракаев в ходе своего доклада президенту РФ об успешном испытании ракетного комплекса "Сармат".