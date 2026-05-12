Командующий РВСН доложил Путину, когда "Сармат" поставят на дежурство

16:45 12.05.2026 (обновлено: 17:07 12.05.2026)
Каракаев: первый ракетный полк "Сармат" поставят на дежурство до конца года

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командующий РВСН Каракаев доложил Путину о планах поставить первый ракетный полк "Сармат" на боевое дежурство до конца текущего года.
  • Положительные результаты пуска ракетного комплекса "Сармат" позволят поставить на боевое дежурство первый ракетный полк в Ужурском соединении Красноярского края.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что первый ракетный полк "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство до конца текущего года.
"Положительные результаты пуска ракетного комплекса "Сармат" позволят нам до конца текущего года поставить на боевое дежурство первый ракетный полк, вооруженный данным ракетным комплексом, в Ужурском соединении Красноярского края", - сказал Каракаев в ходе своего доклада президенту РФ об успешном испытании ракетного комплекса "Сармат".
Президент РФ Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с командующим РВСН Сергеем Каракаевым. 12 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
БезопасностьРоссияСергей КаракаевВладимир ПутинРакетные войска стратегического назначения
 
 
