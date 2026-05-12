Командующий РВСН доложил Путину, когда "Сармат" поставят на дежурство

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что первый ракетный полк "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство до конца текущего года.