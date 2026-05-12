Рейтинг@Mail.ru
Школьная учительница Путина заявила, что гордится им - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:42 12.05.2026
Школьная учительница Путина заявила, что гордится им

Школьная учительница Путина Вера Гуревич заявила, что гордится им

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин со своим классным руководителем Верой Гуревич
Президент РФ Владимир Путин со своим классным руководителем Верой Гуревич - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин со своим классным руководителем Верой Гуревич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Школьная учительница Путина Вера Гуревич заявила, что гордится своим учеником.
  • Она отметила, что Путин с 14 лет мог разговаривать на серьезные взрослые темы, в том числе международного масштаба.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Школьная учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич заявила, что гордится своим учеником.
"Он заслуживает того, чтобы руководить таким великим государством, как Россия. И я горжусь им, честно говорю", - сказала Гуревич ИС "Вести".
Она также добавила, что Путин с 14 лет мог разговаривать на любые серьезные взрослые темы, в том числе международного масштаба.
"Он умеет разговаривать с людьми, он достоин того, чтоб общаться среди людей, понимать их чаяния, их потребности, учитывать их недостатки. Людей идеальных не бывает, мы все с определенными недостатками. Он это все знает", - подчеркнула Гуревич.
Встреча Путина со школьной учительницей Верой Гуревич - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Учительница Путина обняла и расцеловала его при встрече
11 мая, 22:49
 
РоссияВладимир ПутинДень Победы — 2026Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала