21:26 12.05.2026
Учительница Путина вспомнила, каким он был в детстве

Вера Гуревич рассказала, что Путин в детстве мыслил конкретно и быстро

Президент РФ Владимир Путин и классный руководитель президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Школьная учительница Владимира Путина Вера Гуревич рассказала, что уже с 12 лет разговаривала с ним по-взрослому.
  • Он всегда чем-то отличался, очень живой, мыслящий быстро, не абстрактно, а конкретно, сообщила она.
  • Глава государства лично заехал за Верой Гуревич в понедельник и пригласил ее на ужин в Кремль.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в детстве мыслил конкретно и быстро, рассказала его школьная учительница Вера Гуревич, добавив, что уже с 12 лет разговаривала с ним по-взрослому.
Путин пригласил свою первую учительницу посетить парад в честь Дня Победы в Москве, а затем остаться в столице еще на несколько дней. Глава государства лично заехал за ней в понедельник и пригласил на ужин в Кремль.
"С 11 лет, может быть, даже чуть-чуть пораньше, он всегда чем-то отличался. Очень живой, очень мыслящий быстро, не абстрактно, а конкретно. Я с ним уже разговаривала по-взрослому, где-то, когда ему было 12-13 лет", - сказала Гуревич в комментарии Первому каналу.

Она добавила, что разговаривала тогда с Путиным на разные темы.
"Я очень уважала его родителей. Это были обычные, с того времени, советские люди", - добавила Гуревич.
