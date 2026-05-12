Учительница Путина вспомнила, каким он был в детстве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Школьная учительница Владимира Путина Вера Гуревич рассказала, что уже с 12 лет разговаривала с ним по-взрослому.
- Он всегда чем-то отличался, очень живой, мыслящий быстро, не абстрактно, а конкретно, сообщила она.
- Глава государства лично заехал за Верой Гуревич в понедельник и пригласил ее на ужин в Кремль.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в детстве мыслил конкретно и быстро, рассказала его школьная учительница Вера Гуревич, добавив, что уже с 12 лет разговаривала с ним по-взрослому.
«
"С 11 лет, может быть, даже чуть-чуть пораньше, он всегда чем-то отличался. Очень живой, очень мыслящий быстро, не абстрактно, а конкретно. Я с ним уже разговаривала по-взрослому, где-то, когда ему было 12-13 лет", - сказала Гуревич в комментарии Первому каналу.
Она добавила, что разговаривала тогда с Путиным на разные темы.
"Я очень уважала его родителей. Это были обычные, с того времени, советские люди", - добавила Гуревич.