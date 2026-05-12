"Этим все сказано". Учительница Путина раскрыла, каким он был в школе

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Первая учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич в эфире Первого канала рассказала, что он был самым сильным мальчиком в школе.
"Он всегда был сильным. Я бы даже сказала, пожалуй, во всей нашей школе он был самым сильным мальчишкой. Никто бы с ним никогда не посмел связываться: "А, это Путин? Не-не". Все этим сказано", — сказала она.
Педагог также отметила, что отец будущего президента Владимир Спиридонович Путин правильно воспитывал сына: был требователен и хотел видеть его всегда впереди.
Путин пригласил свою первую учительницу посетить парад Победы в Москве, а затем остаться в столице еще на несколько дней. Для Гуревич была организована специальная культурная программа, а в понедельник глава государства пригласил ее вместе отужинать в его резиденции. Он сам заехал за ней на автомобиле в отель.