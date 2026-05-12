Путин затронул тему предоставления скидок на платформах - РИА Новости, 12.05.2026
20:42 12.05.2026
Путин затронул тему предоставления скидок на платформах

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин на встрече с Решетниковым поднял вопрос о праве продавцов на платформах отказаться от практики предоставления скидок на товары за их счет.
  • Решетников доложил президенту о работе платформенной экономики после принятия соответствующего закона в этой сфере и отметил, что остаются неразрешенные вопросы.
  • Министр подчеркнул, что в ходе работы удалось убедить платформы в том, что "ломать" маркетинговые стратегии малого бизнеса и предоставлять скидки даже за свой счет — неправильно, и это планируется законодательно закрепить.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым поднял вопрос о праве продавцов на платформах отказаться от практики предоставления скидок на товары за их счет.
Решетников доложил президенту о работе платформенной экономики после принятия соответствующего закона в этой сфере, но отметил, что остаются неразрешенные вопросы, над которыми ведется работа.
"В том числе в работе с платформами, о чем вы сейчас сказали. Это касается и права продавца отказаться от практики предоставления скидок на товар за счет продавца, да?" - уточнил Путин в ходе встречи.
Министр, в свою очередь, ответил, что в ходе работы удалось убедить платформы, что "ломать" маркетинговые стратегии малого бизнеса и предоставлять скидки даже за свой счет - неправильно.
"И бизнес тоже считает, что это неправильно, поэтому я думаю, что мы на следующем этапе это уже законодательно закрепим", - подчеркнул Решетников.
