Путин затронул тему предоставления скидок на платформах

Президент России Владимир Путин во время встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым в Кремле

Президент России Владимир Путин во время встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым в Кремле

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин на встрече с Решетниковым поднял вопрос о праве продавцов на платформах отказаться от практики предоставления скидок на товары за их счет.

Решетников доложил президенту о работе платформенной экономики после принятия соответствующего закона в этой сфере и отметил, что остаются неразрешенные вопросы.

Министр подчеркнул, что в ходе работы удалось убедить платформы в том, что "ломать" маркетинговые стратегии малого бизнеса и предоставлять скидки даже за свой счет — неправильно, и это планируется законодательно закрепить.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым поднял вопрос о праве продавцов на платформах отказаться от практики предоставления скидок на товары за их счет.

Решетников доложил президенту о работе платформенной экономики после принятия соответствующего закона в этой сфере, но отметил, что остаются неразрешенные вопросы, над которыми ведется работа.

"В том числе в работе с платформами, о чем вы сейчас сказали. Это касается и права продавца отказаться от практики предоставления скидок на товар за счет продавца, да?" - уточнил Путин в ходе встречи.

Министр, в свою очередь, ответил, что в ходе работы удалось убедить платформы, что "ломать" маркетинговые стратегии малого бизнеса и предоставлять скидки даже за свой счет - неправильно.