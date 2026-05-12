МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин анонсировал совещание по экономическим вопросам.
Путин во вторник проводит встречу с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.
"Максим Геннадьевич, у нас намечено скоро наше традиционное совещание по экономическим вопросам. Перед этим я как раз хотел с вами встретиться и услышать ваши оценки, обменяться мнениями по этой ситуации - так, чтобы вы меня немножко подготовили к предстоящему совещанию", - сказал российский лидер, обращаясь к Решетникову.
В ходе встречи с Путины министр экономического развития РФ отметил, что рост экономики России за последние три года составил 10%, назвав этот показатель "очень хорошими темпами".