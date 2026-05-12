Инфляция в годовом выражении составила 5,6 процента, заявил Путин

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Инфляция в годовом выражении на сегодня составляет 5,6%, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник проводит встречу с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. В ходе встречи Решетников заявил, что уровень инфляции на данный момент составляет 5,6%.
"Это на четвертое мая?" - поинтересовался президент.
Министр экономического развития РФ подчеркнул, что это самые актуальные данные. Также, по его словам, такой процент создает условия для смягчения денежно-кредитной политики.
"Максим Геннадьевич, правильно я вас понял, что в целом у нас наблюдаются некоторые положительные тенденции в сфере макроэкономики: инфляция в годовом выражении у нас на сегодняшний день 5,6%, а темпы экономического роста хоть и с минусом за первый квартал, но тем не менее мы можем зафиксировать уже и определенные положительные тенденции?" - уточнил президент.
Решетников подтвердил, что это так.