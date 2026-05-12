19:58 12.05.2026 (обновлено: 21:32 12.05.2026)
Путин заслушал доклад Решетникова о состоянии экономики

Решетников: российская экономика вошла в фазу стабилизации роста

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Решетников доложил Путину о росте экономики за последние три года на десять процентов в реальном выражении.
  • В марте на восемь процентов выросли реальные зарплаты.
  • Экономика вошла в фазу стабилизации после периода значительного роста, которому предшествовало некоторое снижение.
  • Инфляция в начале месяца составила 5,6 процента при целевом уровне в четыре.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым обратил внимание на позитивную динамику в темпах роста российской экономики.
"Хоть и с минусом за первый квартал, но тем не менее мы можем зафиксировать уже и определенные положительные тенденции", — сказал он.
Как следует из доклада Решетникова, за последние три года рост составил десять процентов в реальном выражении. При этом в марте текущего года он был равен 1,8 процента.
Вместе с тем повышаются и реальные зарплаты: в позапрошлом месяце они выросли на восемь процентов. Министерство рассчитывает, что эта тенденция восстановления продолжится и в апреле-мае. В то же время Решетников предупредил, что экономика всегда развивается по спирали.
"Понимаю, что многих — и бизнес — волнует текущая ситуация в экономике. Но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично. И за периодами такого большого роста — а все-таки тот период, который мы прошли, это ощутимый рост — всегда следует фаза стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас наблюдаем", — подчеркнул он.
Сейчас, по его словам, ситуация как раз стабилизируется: после снижения ВВП в первые два месяца наметилось восстановление его роста.
Кроме того, как отметил министр, российская экономика достойно себя проявила, несмотря на внешние вызовы. Она удерживает четвертое место в мире по паритету покупательной способности, хотя доля импорта в ВВП существенно снизилась. Таким образом, Россия в большей степени опирается на собственные силы.
Что же касается уровня инфляции, то согласно данным за 4 мая он составил 5,6 процента. Минэкономразвития прогнозирует дальнейшее замедление и выход на целевой уровень Банка России — четыре процента.
