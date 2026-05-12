"Капитулируйте". Заявление Путина о Зеленском вызвало изумление в Японии - РИА Новости, 12.05.2026
17:25 12.05.2026 (обновлено: 20:01 12.05.2026)

"Капитулируйте". Заявление Путина о Зеленском вызвало изумление в Японии

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заявление Владимира Путина о готовности встретиться с Владимиром Зеленским, когда будут сформулированы окончательные договоренности, вызвало бурную реакцию читателей Sankei Shimbun.
  • Читатели Sankei Shimbun выразили мнение о том, что Украина не может самостоятельно финансировать свои расходы и должна капитулировать.
  • Пользователи считают, что Россия находится в выгодном тактическом положении, а Украина испытывает нехватку ресурсов и истощение возможностей противовоздушной обороны.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Заявление Владимира Путина о готовности встретиться с Владимиром Зеленским, когда будут сформулированы окончательные договоренности, вызвало бурную реакцию читателей Sankei Shimbun.
"Сам по себе Киев не может оплатить даже зубочистку. Может, Японии пора перестать его финансировать? Не можете сражаться за свой счет — капитулируйте, как вам уже не раз предлагали", — возмутился пользователь.
"Кремль пытался решить вопрос миром и дипломатией. Дональд Трамп пытался привести Украину к мирному соглашению. Россия воздерживалась от яростных марш-бросков и мощных атак. Но Зеленский плевать на все хотел и даже с Трампом поскандалил. Теперь он готов умолять о прекращении боевых действий, но уже слишком поздно", — отметил читатель.
"Украина никогда не сможет победить Россию, нет ни единого шанса, хоть всю НАТО на помощь призови", — написал другой комментатор.
"Россия сейчас находится в выгодном положении с точки зрения тактики. Пояс крепостей практически разрушен. Россия продвигается от одного населенного пункта к другому. Если Украина продержится до конца года, ее будет ждать коллапс. Не хватает людских ресурсов, истощены возможности противовоздушной обороны, разрушен энергетический сектор, финансы в ужасающем состоянии", — заключил еще один пользователь.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 9 мая отметил, что его встреча с Зеленским возможна и в третьей стране, но только когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре на длительную историческую перспективу. Он подчеркнул, что такая встреча должна быть окончательной точкой процесса урегулирования, а не переговорами.
