"Капитулируйте". Заявление Путина о Зеленском вызвало изумление в Японии

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Заявление Владимира Путина о готовности встретиться с Владимиром Зеленским, когда будут сформулированы окончательные договоренности, вызвало бурную реакцию читателей Sankei Shimbun.
"Кремль пытался решить вопрос миром и дипломатией. Дональд Трамп пытался привести Украину к мирному соглашению. Россия воздерживалась от яростных марш-бросков и мощных атак. Но Зеленский плевать на все хотел и даже с Трампом поскандалил. Теперь он готов умолять о прекращении боевых действий, но уже слишком поздно", — отметил читатель.
"Украина никогда не сможет победить Россию, нет ни единого шанса, хоть всю НАТО на помощь призови", — написал другой комментатор.
"Россия сейчас находится в выгодном положении с точки зрения тактики. Пояс крепостей практически разрушен. Россия продвигается от одного населенного пункта к другому. Если Украина продержится до конца года, ее будет ждать коллапс. Не хватает людских ресурсов, истощены возможности противовоздушной обороны, разрушен энергетический сектор, финансы в ужасающем состоянии", — заключил еще один пользователь.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 9 мая отметил, что его встреча с Зеленским возможна и в третьей стране, но только когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре на длительную историческую перспективу. Он подчеркнул, что такая встреча должна быть окончательной точкой процесса урегулирования, а не переговорами.
