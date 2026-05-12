Рейтинг@Mail.ru
Параметры "Сармата" позволяют преодолеть все системы ПРО, заявил Путин - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 12.05.2026
Параметры "Сармата" позволяют преодолеть все системы ПРО, заявил Путин

Путин: «Сармат» способен преодолевать все системы ПРО

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что параметры МБР "Сармат" позволяют преодолеть все существующие и перспективные системы противоракетной обороны.
  • Ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что обеспечивает дальность применения свыше 35 тысяч километров с улучшенными в два раза характеристиками по точности.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Параметры ракеты "Сармат" дают возможность преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны, заявил президент России Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что ракета "Сармат" может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности.
"И наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны", - уточнил Путин.
Глава государства во вторник принял доклад командующего РВСН Сергея Каракаева об успешном испытании ракетного комплекса "Сармат".
Президент РФ Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с командующим РВСН Сергеем Каракаевым. 12 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Путин: выход США из договора ПРО заставил Россию думать о стратбезопасности
Вчера, 16:59
 
В миреРоссияВладимир ПутинСергей КаракаевРакетные войска стратегического назначения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала