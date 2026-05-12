Параметры "Сармата" позволяют преодолеть все системы ПРО, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что параметры МБР "Сармат" позволяют преодолеть все существующие и перспективные системы противоракетной обороны.
- Ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что обеспечивает дальность применения свыше 35 тысяч километров с улучшенными в два раза характеристиками по точности.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Параметры ракеты "Сармат" дают возможность преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны, заявил президент России Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что ракета "Сармат" может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности.
"И наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны", - уточнил Путин.
Глава государства во вторник принял доклад командующего РВСН Сергея Каракаева об успешном испытании ракетного комплекса "Сармат".