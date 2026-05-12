16:59 12.05.2026 (обновлено: 18:13 12.05.2026)
Путин: выход США из договора ПРО заставил Россию думать о стратбезопасности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с командующим РВСН Сергеем Каракаевым. 12 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия была вынуждена задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности после выхода США из договора по противоракетной обороне, заявил Владимир Путин.
  • Президент России заслушал доклад о успешном испытании ракетного комплекса "Сармат".
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия после выхода США из договора по противоракетной обороне была вынуждена задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства во вторник заслушал доклад командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева, который рассказал об успешном испытании ракетного комплекса "Сармат".
"После выхода США из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета", - сказал Путин.
Испытания ракетного комплекса Сармат - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Путин назвал "Сармат" самым мощным комплексом в мире
