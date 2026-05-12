Путин: выход США из договора ПРО заставил Россию думать о стратбезопасности

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия после выхода США из договора по противоракетной обороне была вынуждена задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства во вторник заслушал доклад командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева, который рассказал об успешном испытании ракетного комплекса "Сармат".