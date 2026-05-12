"Сармат" по мощности не уступает комплексу "Воевода", заявил Путин

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ракетный комплекс "Сармат" не уступает по мощности стоящему сейчас на вооружении РФ комплексу "Воевода" советского производства, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что суммарная мощность доставляемого боезаряда комплекса "Сармат" более чем в четыре раза превышает мощность любого самого мощного западного аналога.