Путин рассказал о работах над "Посейдоном" и "Буревестником"

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Работы над комплексом "Посейдон" и ракетой "Буревестник" находятся на завершающей стадии, заявил президент России Владимир Путин.

"На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками - и это уникальный беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и уникальная крылатая ракета глобальной дальности "Буревестник", - сказал глава государства.