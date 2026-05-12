Путин рассказал о работах над "Посейдоном" и "Буревестником"
16:45 12.05.2026 (обновлено: 18:15 12.05.2026)
Путин: работа над "Посейдоном" и "Буревестником" находится на завершающей стадии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с командующим РВСН Сергеем Каракаевым. 12 мая 2026
  • Работы над комплексом "Посейдон" и ракетой "Буревестник" находятся на завершающей стадии, заявил Путин.
  • Президент принял доклад об успешном испытании ракетного комплекса "Сармат".
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Работы над комплексом "Посейдон" и ракетой "Буревестник" находятся на завершающей стадии, заявил президент России Владимир Путин.
Президент во вторник принял доклад командующего РВСН Сергея Каракаева об успешном испытании ракетного комплекса "Сармат".
"На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками - и это уникальный беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и уникальная крылатая ракета глобальной дальности "Буревестник", - сказал глава государства.
