Путин рассказал о работах над "Посейдоном" и "Буревестником"

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Работы над комплексом "Посейдон" и ракетой "Буревестник" находятся на завершающей стадии, заявил президент России Владимир Путин.
Президент во вторник принял доклад командующего РВСН Сергея Каракаева об успешном испытании ракетного комплекса "Сармат".
"На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками - и это уникальный беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и уникальная крылатая ракета глобальной дальности "Буревестник", - сказал глава государства.