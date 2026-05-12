Путин рассказал о дальности полета ракеты "Сармат"

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Дальность полета ракеты "Сармат" может составлять свыше 35 тысяч километров, заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории.
«
"Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности", - сказал он.