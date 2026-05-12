Путин рассказал о дальности полета ракеты "Сармат" - РИА Новости, 12.05.2026
16:43 12.05.2026 (обновлено: 16:48 12.05.2026)
Путин рассказал о дальности полета ракеты "Сармат"

Путин: дальность полета "Сармата" может составлять более 35 тысяч километров

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что дальность полета ракеты «Сармат» может составлять свыше 35 тысяч километров.
  • Ракета «Сармат» может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Дальность полета ракеты "Сармат" может составлять свыше 35 тысяч километров, заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории.
"Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности", - сказал он.
Путин назвал "Сармат" самым мощным ракетным комплексом в мире
