Путин назвал "Сармат" самым мощным ракетным комплексом в мире - РИА Новости, 12.05.2026
16:41 12.05.2026 (обновлено: 17:40 12.05.2026)
Путин назвал "Сармат" самым мощным ракетным комплексом в мире

Путин: комплекс "Сармат" по мощности в четыре раза превышает западные аналоги

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин назвал "Сармат" самым мощным ракетным комплексом в мире.
  • По словам президента, суммарная мощность доставляемого боезаряда "Сармата" более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. "Сармат" - самый мощный ракетный комплекс в мире, суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого западного аналога, заявил президент России Владимир Путин.
Путин принял с докладом командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева, который рассказал об испытании ракетного комплекса "Сармат".
"Это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу "Воевода", как только что было сказано, ещё советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога", - сказал Путин.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Сармат - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
БезопасностьВладимир ПутинСармат (ракета)Россия
 
 
